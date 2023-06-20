المؤبد لـ4 قتلوا شابا اختلف معهم على سعر المخدرات فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة ، الدائرة السابعة" بالسجن المؤبد لـ4 أشخاص مدانين بقتل شاب بقرية الرياض مركز منية النصر محافظة الدقهلية بعد نشوب خلافات سابقة بينهم وتجددها بسبب سعر المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجى في القضية رقم 8580 لسنة 2022 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2282 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "محمود.ش.ا.م"، 20 عاما، وشهرته "الجيزاوي"، عامل بمعرض موبيليا ومقيم عزبة الرفاعي قرية الرياض مركز منية النصر، و"محمد.ا.ع.م"، وشهرته "محمد أبورفاعي"، عامل زراعي ومقيم بقسم الكردي، و"محمد.ع.م.م"، وشهرته "محمد الشرنوبي"، مقيم قرية الرياض مركز منية النصر و"رزق.م.ر"، مقيم قرية الرياض لأنهم في يوم 9\8\2022 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "شادي.ج" عمدا من غير سبق إصرار وترصد إذ أنهم وحال تقابل المجني عليه معهم على إثر مشاداة نشبت بينه وبين المتهمين "الثالث والرابع"، أشهر المتهمين سالفي الذكر فى وجه سلاحين أبيضين "سنجتين" مهددين إياه بهم وملوحين به فى وجهه.

وعلى إثر موالاة نشوب المشاجرة مع المجني عليه أشهر المتهم الثاني السلاح الناري حوزته "بندقية خرطوش" مهددًا المجني عليه بها مطلقًا منها عياًرا ناريًا بالهواء لإرهاب المجني عليه، وعلى إثر عدم إنصياع المجني عليه لإرهابه أشهر المتهم الأول السلاح الناري حوزتة"بندقية خرطوش" واطلق منها عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فأصابه إصابة استقرت ببطنه مبتغيًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ماقد حل به من لإصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاصة به، فأفترش على إثرها المجني عليه الثرى مدرجًا بدماءه مفارقًا الحياة وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره محرزا الثاني سلاح ناري بنقية خرطوش والثالث والرابع أسلحة بيضاء"سنجتين" مبتغين من ذلك إزهاق روح المجني عليه.

وأدلى "جمال.ال"، 62 عاما، بشهادته أمام النيابة العامة، انة حال تواجده بمسكنه، هاتفه أحد الأهالي وأبلغه بإصابة نجله بطلق ناري وتحويله للمستشفى فتوجه له وأبصره مدرجًا بدمائه ، وباستبيانه الأمر عن كيفية حدوث إصابة نجله، لما علمه قيام المتهم الأول و3 أشخاص آخرين بالتعدي على نجله، وإحداث إصابتة التي أودت بحياته، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري حوزته.

وشهد العقيد أحمد رمضان زكي، رئس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة وحقيقة الواقعة على نحو ما شهد به "والد المجني عليه"، وأن قصد المتهمين إزهاق روح المجني عليه، والسلاح الناري حوزة المتهم الأول هو ذات السلاح المستخدم فى الواقعة.