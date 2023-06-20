المؤبد لثلاثة قتلوا شخصًا وأصابوا 2 لخلاف على سعر مخدرات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد لشقيقين وآخر وذلك لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل آخرين بعد خلاف بينهم على سعر المواد المخدرة ونوعيتها وجودتها، بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجى فى القضية رقم 38355 لسنة 2020 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم 2648 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة.

كان المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلاً من 'أحمد. م. ع.ف " - محبوس، 29 عاماً، مبيض محاره، وشقيقه " محمود " 30 سنة، مبيض محارة، و"محمد. ع. ك. ش " وجميعهم مقيمون بقرية البوها مركز ميت غمر، لأنه فى تاريخ 20/11/2020 بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية قتلوا المجنى عليه "محمود على محمود الزناتي"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض "بندقية خرطوش" وترصدوا له فى المكان الذى أيقنوا سلفًا بتواجدهم به وما أن ظفر به "المجنى عليه" حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا أستقر بالصدر حال تواجد باقى المتهمين فى مسرح الجريمة قاصدين إزهاق روحه.

كما تضمن أمر الإحالة شروع المتهمين فى قتل المجنى عليهما "محمد صلاح إبراهيم عبد النبي" وشقيقه "صلاح"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأطلق المتهم الأول صوابهم عياراً ناريًا حال تواجد باقى المتهمين فى مسرح الجريمة إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إستقرار العيار النارى بالمجنى عليه المتوفى.



هيئة المحكمة

وشهد المجنى عليه المصاب محمد صلاح إبراهيم، أنه على إثر خلاف سابق بينه والمتهم الأول، وحال تواجده بأحد المقاهى تعدى عليه الأخير بالضرب بواسطة سلاح أبيض " مطواة" استقرت بأنفه ولاذ بالفرار وبمرور برهة من الزمن حضر إليه شقيقه " الشاهد الثانى والمجنى عليه المتوفى " بالسيارة الرقيمة( د م ط 5412) خاصة شقيقه واستقلها رفقتهما، وتوجه صوب أحد المستشفيات ليتلقى العلاج إلى أنه فوجئ باستقلال المتهمين دراجة بخارية مترصدين له، وآنذاك أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا من "بندقية خرطوش" أصاب المجنى عليه المتوفى فأرداه قتيلاً.