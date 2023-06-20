المؤبد لسائق توك توك أنهى حياة زميله لخلافهما على أولوية المرور بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لسائق توك توك مقيم مركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، لقتله عاملًا إثر خلاف شب بينهما على أولوية المرور.



هيئة المحكمة

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجى، وذلك فى القضية رقم 6800 لسنة 2022 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 2148 لسنة 2022 كلى شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "إبراهيم.ع.ع.م" وشهرته "شامبو" محبوس، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس محاسبة، لأنه فى يوم 18/6/2022 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليه "على حافظ حافظ السيد علي" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة كلامية حدثت فيما بينهما كال له طعنة بسلاح أبيض مطواة استقرت فى البطن، وأحدثت الإصابات المواصفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين من التحقيقات.