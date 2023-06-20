الكرملين: روسيا مستمرة في العمل على تسوية الأزمة السورية

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، أن موسكو سوف تمضي في جهودها الرامية إلى تسوية الأزمة السورية.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن محادثات اليوم في أستانا كانت بمثابة "استمرار لطريق طال أمده".. مُضيفًا: "يتعين علينا بالتأكيد ألا ننغمس في التوقعات المبالغة، لكن العمل مستمر، وسوف يستمر بدون شك إلى ما هو أبعد من ذلك".. مؤكدا أن روسيا تلتزم بنهجه الثابت حيال تسوية الصراع القائم في سوريا.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ورئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات ميخائيل بوجدانوف أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود الحكومة السورية والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.