الطرق والنقل بالإسماعيلية تبدأ أعمال فرد الطبقة الأسفلتية لطريق بر أيمن ترعة المنايف

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمدالشيمي مديرعام مديريةا لطرق والنقل بالإسماعيلية أعمال فرد الطبقة الأسفلتية لطريق بر أيمن ترعة المنايف، وذلك من كوبري سيناء وحتى سرابيوم بطول 8 كيلو متر.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية إلى أنه تم توسيع جانبي الطريق وترعة المنايف من عرض 7متر إلى عرض 10 متر بالإضافة إلى عروض إجمالية متوسط 18 متر.

مضيفًا أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق بر أيمن ترعة المنايف يعد من المشاريع القومية لمحافظة الإسماعيلية التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

يأتى ذلك تفعيلًا لتوجهات الدولة بتطوير شبكات الطرق على مستوى محافظات الجمهورية وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير الطرق ورفع كفاءتها.