السجن المشدد 15 سنة لمتهم بتقليد خاتم شعار الجمهورية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ع.ا" حاصل على دبلوم زراعه ومقيم بجرجا بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بتقليد خاتم شعار الجمهورية بدائرة مركز جرجا بسوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتقليد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى المنيل الجامعى بمستشفيات جامعة القاهرة بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح، واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور.

كما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهول فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو التقرير الطبى المنسوب صدوره زورا إلى مستشفى المنيل الجامعى بمستشفيات جامعة سوهاج بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعده فى ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بمستشفى المنيل الجامعى على خلاف الحقيقة وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.