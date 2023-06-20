"التضامن الاجتماعى" بأسوان: توزيع لحوم مجانية لدعم 1650 أسرة بالمحافظة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان جمعية الأورمان فى توزيع 3300 كيلو لحوم على 1650أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى جاجر البصيلية والسماحة والمعمارية ونجع السايح والشماخية والصعايدة بحرى وعزبة المصرى وكلح القارة والطوناب والرديسية والبحيرة والحمام ونجع الحوش مركز ادفو، وقريتي فارس والحجندية مركز كوم أمبو.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة أسوان.

من جانبه اوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأضاف، أن عملية التوزيع جاءت من خلال لجان من الجمعيات الأهلية، بحضور مندوبين من التضامن وجمعية الأورمان، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من خلال كشوف تم مراجعتها.

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.