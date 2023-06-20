الاستماع لأقوال المتهمين بالتشاجر وإصابة 10 أشخاص فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال المصابين في مشاجرة أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، بمدينة 6 أكتوبر، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان التشاجر، لكشف ملابساته.

وذكر المتهمون أن خلافات أدت إلى نشوب مشادة كلامية بين اثنين منهم، وتدخل باقي المتهمين، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، وتبادلوا الاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين، وتبين من خلال التحريات أن خلافات أدت إلى تشاجرهم، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.