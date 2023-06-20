افتتاح منفذ بيع اللحوم البرازيلية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة أشمون فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

افتتح المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، منفذ بيع اللحوم البرازيلي المدعمة بأسعار مخفضة للمواطنين ،والمقام بشارع عبد المنعم رياض بجوار مجلس مدينة أشمون.

حيث تم الإشراف علي بيع اللحوم علي المواطنين بسعر 165جنية للكيلو، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة البيطرية لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة اللحوم والسلع الأساسية وبأسعار مخفضة.

وأشار النمر أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار .

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة اللحوم والسلع الغذائية والإحتياجات الأساسية لتخفيف العبىء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين .

وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .