طرح لحوم برازيلية بـ160 جنيها للكيلو فى الإسماعيلية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية عن طرح كميات كبيرة من اللحوم البرازيلى فى العديد من المنافذ، ومحال بيع السلع الاستهلاكية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للجمهور وصل سعر الكيلو فيها إلى 160 جنيها بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ونشرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية أماكن بيع اللحوم البرازيلي في الإسماعيلية والموزعة على مدينة الإسماعيلية ومراكز القصاصين وفايد، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وتضمنت الفروع داخل مدينة الإسماعيلية كلا من:

- دلتا ماركت في شارع بورسعيد بجوار مسجد حفني في دائرة حي ثان

- ومنفذ أهرام العرايشية في شارع البحري بمنطقة مساكن هيئة قناة السويس، بحي ثان

- وأهرام زايد بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث

- تجزئة الإسماعيلية في شارع الثلاثيني بنطاق حي ثان

- وتجزئة فايد بجوار المدرسة الفنية الصناعية بمركز ومدينة فايد.

كما تضمنت الفروع

- تجزئة القصاصين بقرية البعالوة التابعة لمركز ومدينة القصاصين

- وتجزئة الخامسة في منطقة الخامسة بدائرة حي ثالث

- وأسماك زايد بالشارع التجاري في حي الشيخ زايد بنطاق حي ثالث.

- وأسماك أبو سلطان بقرية أبو سلطان في مركز ومدينة فايد. وقالت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، إنه جرى طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بـ 160 جنيها بالمنافذ الاستهلاكية لبيعها بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالسوق الخارجي، ضمن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية في بيان رسمي أن جميع اللحوم يتم الكشف البيطري عليها قبل ضخها للمستهلك.