ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين فى نيبال قولهم إن هذه التطورات تأتى مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين جراء الامطار الموسمية التي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة للتغيرات المناخية.

وكان وزير البنية التحتية وإدارة النقل النيالى براكاش جوالا قد قال فى وقت سابق إن الفيضانات والإنهيارات الأرضية التي ضربت شرق البلاد مؤخرا تسببت في تدمير بنية تحتية بقيمة 500 مليون روبية.

وتشهد نيبال خلال فترة الأمطار الموسمية السنوية - الذى يبدأ عادة فى منتصف يونيو من كل عام - سقوط ضحايا وتسجيل خسائر في الممتلكات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد.