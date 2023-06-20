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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 04:42 م
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اختناق سيدة عجوز فى حريق منطقة القابوطى ببورسعيد

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:48 م
اختناق سيدة عجوز فى حريق منطقة القابوطى ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيبت سيدة عجوز بمحافظة بورسعيد، باختناق، اليوم، الثلاثاء، إثر الحريق الذى نشب في شقة بـ بلوك "17" بمنطقة القابوطي بالقرب من كوبري الشاحنات.
 
استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، السيدة: جيهان أحمد حامد محمد 60 عامًا، مصابة باختناق نتيجة حريق في شقة بـ بلوك "17" بمنطقة القابوطي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابة.
 
وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق في شقة بـ بلوك "17" بمنطقة القابوطي بالقرب من كوبري الشاحنات، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقي المنطقة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

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