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3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمنطقة القابوطى فى بورسعيد

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:21 م
3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمنطقة القابوطى فى بورسعيد حريق - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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دفعت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بـ 3 سيارات إطفاء، اليوم الثلاثاء، للسيطرة على حريق بمنطقة القابوطى.
 
تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق فى شقة بـ بلوك "17" بمنطقة القابوطى بالقرب من كوبرى الشاحنات، فتم الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هانى المهدى، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقى المنطقة.
 
حُرر محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحرى حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

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