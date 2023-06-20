إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مرسى علم بإدفو

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أصيب 5 أشخاص، اليوم، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسى علم إدفو شمال شرق محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "إدفو – مرسى علم" بالقرب من الكيلو 13 ، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

واستقبلت مستشفى إدفو بأسوان، اليوم، أيضاً 5 مصابين فى مشاجرة على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من الكيلو 90، وتم إخطار الشرطة التى تحقق فى الواقعة، بينما يتلقى المصابون العلاج اللازم داخل المستشفى.