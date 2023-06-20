اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 06:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مرسى علم بإدفو

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:39 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مرسى علم بإدفو انقلاب سيارة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص، اليوم، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسى علم إدفو شمال شرق محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "إدفو – مرسى علم" بالقرب من الكيلو 13 ، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

واستقبلت مستشفى إدفو بأسوان، اليوم، أيضاً 5 مصابين فى مشاجرة على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من الكيلو 90، وتم إخطار الشرطة التى تحقق فى الواقعة، بينما يتلقى المصابون العلاج اللازم داخل المستشفى.

 

 


حادث

طريق مرسى علم

ادفو

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

إصابة شخصين في حادث اقتحام سيارة لمنزل بقرية مزار بشمال سيناء

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:01 م

إصابة 11 شخصا فى حادثى سير بالشرقية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:11 ص

العالم هذا الصباح.. الاحتلال يطرد الفلسطينيين المعتكفين من المسجد الأقصى ومحيطه.. إصابة 26 شخصا جراء حادث تحطم حافلة فى الهند.. خفر السواحل الياباني يعثر على 6 غواصين أعلن عن فقدانهم قبالة محافظة جنوبية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:00 ص

"الدنيا بنك" أحدث أغاني أبو الليف ويطرحها فيديو كليب قريبًا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة