اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 07:16 م
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إصابة 14 شخصا بمشاجرة بين عائلتين لخلاف على مروى أرض زراعية فى الدقهلية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:04 م
إصابة 14 شخصا بمشاجرة بين عائلتين لخلاف على مروى أرض زراعية فى الدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أصيب أربع عشر شخصًا فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الشبول التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، بسبب الخلاف على مجرى مائي بين الأراضي الزراعية.
 
تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة  بوقوع مشاجرة بين عائلتي زرومبة والعجيري بناحية قرية الشبول.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على مروي مائي ( قناية ) ، واستخدم الطرفين أسلحة نارية فرد خرطوش وأصيب 14 شخصًا من العائلتين.
 
وتم نقل مجموعة منهم إلى مستشفى المنزلة، ومجموعة أخرى إلى مستشفي الجمالية، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

الدقهليه

اخيار الحوداث

مركز المنزلة

مشاجرة بين عائلتين



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