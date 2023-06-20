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حبس 18 متهما عامين في 4 قضايا مشاجرات وحيازة سلاح أبيض بالأميرية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:31 م
حبس 18 متهما عامين في 4 قضايا مشاجرات وحيازة سلاح أبيض بالأميرية محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بحبس 18 متهما   بالسجن سنتين مع الشغل  بتهمة البلطجة وحيازة سلاح ابيض ،في 4 قضايا مختلفة  .

 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الاميرية، بلاغا من الاهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين  بسبب خلافات الحيرة انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين، وتم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.

 

 

 

 


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