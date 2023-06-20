أهالى السد العالى يهدون محافظ أسوان درعًا بعد طفرة تنفيذ المشروعات

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

فى لفتة طيبة، أهدى وفد من أهالى منطقة السد العالى شرق بمدينة أسوان، درعاً تذكارياً لمحافظ أسوان، أشرف عطية، تقديراً وعرفاناً لما شهدته المدينة السياحية من ملحمة عظيمة وطفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات متميزة فى مختلف قطاعات العمل العام.

وأكد الأهالى، أن هذه المشروعات تتعلق بإحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل، وغيرها من المشروعات، التى تحول عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وعروس المشاتى، لبانوراما ولوحة جمالية تليق بمكانتها التاريخية والحضارية، بما يتواكب مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات عملاقة فى كافة المجالات.

وأعرب محمد يوسف، من الأهالى، والوفد ممثلى أهالى منطقة السد العالى شرق، عن خالص شكرهم لما لمسوه من اهتمام لمحافظ أسوان بالتفاعل السريع والمباشر مع أى مطالب أو احتياجات جماهيرية يتم عرضها حيث يقوم على الفور بتكليف وتوجيه الجهات المعنية لتلبيتها بالشكل المطلوب، مشيدين بنجاح المحافظة فى حل مشكلة تراكم المياه الجوفية بنفق السد العالى شرق، والتى كانت تؤرق الأهالى لسنوات طويلة، ليتم تحويل النفق لصرح جمالى بلمسات حضارية راقية من خلال التعاون المثمر مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

من جانبه قدم أشرف عطية شكره لأهالى السد العالى شرق على هذه اللفتة الكريمة، والتى تعكس المعدن الأصيل لأبناء محافظة أسوان، والذين دائماً يثبتوا حبهم لبلدهم ومحافظتهم العريقة، ويأملوا فى النهوض بها، وتحقيق كل الخير لها، مؤكداً أننا لن نألوا جهداً فى تلبية المطالب الجماهيرية، وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيقها.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متكاملة تضم المختصين بمختلف الجهات التنفيذية للوقوف ميدانياً على مطالب أهالى منطقة السد العالى، ليتم تلبيتها وفقاً للأولويات حتى يتسنى توفير حياة كريمة لهم على الوجه الأكمل، موضحاً أنه تم تكليف مرفق الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وتمركزها لخدمة أهالى المنطقة، مع تكليف إدارة الحدائق للبدء فى تنفيذ منظومة متكاملة لانتظام رى الأشجار بطريق السد العالى شرق.



أهالى السد العالى شرق مع محافظ أسوان (1)



أهالى السد العالى شرق مع محافظ أسوان (2)