أخصائية جلدية تكشف أسباب ظهور حب الشباب

كتبت رانيا عامر

حب الشباب مشكلة جلدية يعانى منها البالغون، وتسبب لبعضهم حالة نفسية سيئة، وترجع تلك المشكلة لعدة أسباب، وذلك وفقا لما نشرته وكالة فيستى رو.

كشفت الدكتورة إيرينا سكوروجودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أسباب ظهور حب الشباب عند البالغين.

وأشارت خبيرة الجلدية إلى أن هذه الحالة تلاحظ عادة لدى المراهقين، لأن جلدهم فى مرحلة النمو يفرز الكثير من الدهون، لكن يمكن أن تلاحظ لدى البالغين أيضا، ويرجع ظهور حب الشباب إلى فرط إنتاج الزهم أى قشرة الرأس، وتغير نوعيته.



أسباب ظهور حب الشباب لدى البالغين 1. الهرمونات الهرمونات سبب رئيسى لأن الغدد الدهنية تتأثر فقط بالأندروجين، وهى تحت تأثير هرمونات الستيرويد، وتكون حساسية مستقبلات الهرمونات عند بعض الأشخاص فى مناطق معينة من الوجه والجسم عالية جدا، والأهم من ذلك فإن فرط الأندروجين الموضعي هو عامل موروث.



2. الإجهاد

تعتبر الانفعالات والعواطف والجوع والعمل البدني الشاق من أسباب الإجهاد، الذي يسبب إفراز هرمون الكورتيزول، والذي بدوره يحفز أو يفاقم مشكلة حب الشباب.



3. مستحضرات التجميل يمكن لمستحضرات التجميل خاصة الكريمات والمساحيق المحتوية على صبغات اصطناعية أن تسبب ظهور البثور.