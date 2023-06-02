وكيل شباب كفر الشيخ يستقبل رئيس المصرى للكاراتيه قبيل حضوره بطولة الجمهورية

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، والدكتور وحيد صبحي، رئيس مجلس إدارة منطقة كفرالشيخ للكاراتيه، ولفيف من رؤساء المناطق، وأعضاء مجالس إدارات الأفرع بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب.

وتأتي زيارة رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه على هامش حضوره منافسات الأدوار التمهيدية "الدلتا الأول" لبطولة الجمهورية تحت 10سنوات، والتي قد أقيمت بالصالة المغطاة بكفرالشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتقام منافسات الأدوار التمهيدية على مدار يومين، في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، يشارك بالبطولة 411 لاعب، ولاعبة من 5 محافظات " كفرالشيخ، الغربيه، المنوفية، البحيرة، مرسى مطروح " .

من جانبه عبر وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن امتنانه لزيارة رئيس الإتحاد والوفد المرافق له، متمنياً إستمرار دعم الاتحاد المصري للعبة الكاراتيه بمحافظة كفر الشيخ، مضيفاً أن الكاراتيه المصري، له الريادة والمكانة الرفيعة على مستوى العالم بالذي يتسم بالأداء القوي من قبل أبطال مصر، وفوزهم بالمراكز الأولى في مختلف البطولات المحلية والدولية.