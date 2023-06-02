وزير الطاقة اللبنانى: لبنان لديه فرص كبيرة للاستثمار فى النفط والغاز

إيمان حنا

أكد وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض، أن هناك فرصا استثمارية فى مجال النفط والغاز في لبنان خاصةً بعد انجاز الترسيم الحدودي جنوبًا والاستعداد للبدء بعملية الحفر الاستكشافي في شهر يوليو المقبل، وذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الندوة المخصصة لبحث التعاون الدولي في مجال الطاقات الجديدة وذلك في إطار المنتدى الدولي الرابع عشر للاستثمار والبناء في البنى التحتية الذي يعقد في ماكاو-الصين. وفق بيان لوزارة الطاقة اللبنانية.

وأطلع الحضور على وضع قطاع الطاقة في لبنان والصعوبات والتحديات التي يواجهها منذ سنوات شارحًا الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال توليه المسؤولية فيها وخاصةً فيما يتعلق برفع الدعم العشوائي الذي كان يرهق الخزينة ثم رفع تعرفة الكهرباء بهدف استعادة التوازن المالي في مؤسسة كهرباء لبنان وانعكاس تلك الخطوات إيجابًا على قطاع الطاقة المتجددة الذي شهد تطوراً مطّرداً يعتبر الأسرع عالميًا في السنتين الماضيتين.

ووجه فياض بدعوة الشركات الصينية العملاقة للاستثمار في لبنان إن في قطاع الطاقة المتجددة حيث بدأت بوادر هذا التعاون مع توقيع مذكرة التفاهم مع أكبر مؤسسات العالم في هذا المجال أي Power China، أو في مجال النفط والغاز حيث الفرص الاستثمارية متوفرة من خلال المشاركة في دورة التراخيص الثانية.

يذكر أن المنتدى يشارك فيه كل من نائب رئيس وزراء منغوليا، وزير المياه الموريتاني، رئيس سلطة المياه في باكستان، رئيس مجموعة Power China وعدد كبير من رؤساء المؤسسات الاستثمارية،