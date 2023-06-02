اليوم السابع
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الجمعة، 02 يونيو 2023 07:47 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة، 02 يونيو 2023 07:00 م
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات الثنائية وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
وكالات

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التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة، وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

 وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

 وعبّر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

 

 


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