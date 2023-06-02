هل من الآمن ممارسة الرياضة على معدة فارغة؟

كتبت إيناس البنا

تحدث معظم إجراءات التمرين في الصباح الباكر قبل الإفطار، ولكن هل يكون هذا إجراء صحى، وفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth"، فإن ممارسة الرياضة على معدة فارغة قد تساعد في فقدان الوزن لدى بعض الأفراد لأنها قد تزيد من حرق الدهون.

ومع ذلك، يضيف التقرير حسب رأى الأطباء أن التأثير على فقدان الوزن ليس مهمًا بما يكفي ليكون العامل المحدد الوحيد، فعندما يتعلق الأمر بالعمل على معدة فارغة، هناك عدة عوامل يجب مراعاتها لتحديد ما إذا كانت آمنة أم لا.

التمرين على معدة فارغة آمن بشكل عام لمعظم الأفراد الأصحاء، ومع ذلك، من المهم الاستماع إلى جسم الفرد والنظر في التفضيلات الشخصية، كما يضيف.

قد يشعر بعض الناس بالانخفاض في الطاقة أو يعانون من الدوخة أو الدوار عند ممارسة الرياضة دون تناول الطعام أولاً، إذا كنت تشعر بعدم الارتياح أو تواجه آثارًا ضارة ، فقد يكون من الأفضل تناول وجبة خفيفة قبل ممارسة الرياضة.

هل يحدد نوع التمرين ما إذا كان يجب أن تأكل أو تجنب الأكل قبل ممارسة الرياضة؟

نعم، يمكن أن يؤثر نوع وكثافة التمرين على ما إذا كان يجب أن تأكل قبل التمرين.

بالنسبة للتمارين المعتدلة شدة مثل المشي السريع أو الركض الخفيف أو اليوغا ، التمرين على معدة فارغة عادة ما يكون جيدًا. ومع ذلك، بالنسبة للتدريبات عالية الكثافة ، مثل رفع الأثقال، أو تدريب القلب الشديد، أو التدريب على التحمل، فإنه يوصي بتناول وجبة صغيرة أو وجبة خفيفة مسبقًا، بحيث يمكن أن يزودها بالطاقة اللازمة ومنع انهيار العضلات.

من يجب أن يتجنب ممارسة الرياضة على معدة فارغة؟

في حين أن العديد من الأشخاص يمكنهم ممارسة الرياضة بأمان على معدة فارغة ، فقد يستفيد بعض الأفراد من تناول وجبة خفيفة أو وجبة خفيفة قبل التمرين." بالإضافة إلى ذلك ، يحذر الطبيب الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية لتجنب التمرين على معدة فارغة، وتشمل هذه الأشخاص المصابين بداء السكري ، أو نقص السكر في الدم ، أو انخفاض ضغط الدم ، الذين قد يحتاجون إلى تناول الطعام قبل التمرين لمنع الآثار الضارة.

يقول التقرير: "بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت حاملاً أو ترضيًا أو احتياجات غذائية محددة ، فمن الأفضل استشارة أخصائي في مجال الرعاية الصحية للحصول على مشورة شخصية".

الأطعمة التي تساعد على تحسين الأداء

تساعد التغذية الجيدة على زيادة قوة الجسم وتعزيز الأداء ، خاصة أثناء ممارسة الرياضة. يعد اختيار النوع الصحيح من النظام الغذائي مهمًا للغاية لصحتك العامة. فيما يلي بعض الأطعمة لزيادة الأداء:

تناول الطعام الطبيعي

الكربوهيدرات الصحية مثل الفواكه والخضروات

الدهون الصحية مثل المكسرات والبذور وزيت الزيتون والأفوكادو

البروتين الخالية من الدهون

البيض وأطعمة الألبان منخفضة الدسم

الخضروات الورقية الخضراء

قد يكون التمرين على معدة فارغة اختيارًا شخصيًا، إذا كنت تشعر بالحيوية بما يكفي للتمرين دون تناول الطعام ، فلا يوجد أي ضرر في ذلك، بدلاً من ذلك ، فقد يدعم أهداف فقدان الوزن. ومع ذلك ، إذا كنت تشعر بالغثيان أو بالدوار أو تعاني من صداع ، فأكل قبل أن تجذب جسمك وجعله أكثر ضعفًا. ولكن قبل إجراء أي تغييرات جذرية في نمط حياتك ، استشر خبيرًا.