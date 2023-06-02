اليوم السابع
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ننشر شروط الأعذار الطبية للشهادة الثانوية الأزهرية 2023

الجمعة، 02 يونيو 2023 01:00 ص
ننشر شروط الأعذار الطبية للشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الشهادة الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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تنطلق يوم السبت 3 يونيو امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث حددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، الأعذار الطبية للشهادة الثانوية الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 كالاتي : -

 

- فى حالة مرض الطالب قبل انعقاد الامتحان عليه بالتوجه إلى مقر اللجنة الامتحانية الخاصة به ومعه صورة حديثة وطلب خطاب تحويل للجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب من رئيس اللجنة.

 

- يقوم رئيس اللجنة بملء النموذج الخاص بتحويل الطالب للجنة الطبية بالتأمين الصحي وذلك بعد وضع الصورة الشخصية للطالب في المكان المخصص لها و اعتماد الصورة بخاتم اللجنة بحيث يكون نصف الخاتم علي الصورة والنصف الآخر على الخطاب ثم اعتماد الخطاب وتسليمة للطالب أو ولي الأمر.

 

يقتصر دور رئيس اللجنة فقط على إعطاء الطالب أو ولي الأمر الخطاب معتمد وليس له الحق في قبول اورفض العذر.

 

- يقوم ولي الأمر والطالب بالتوجه إلى مقر اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب.

 

- بعد انتهاء الإجراءات بالجنة الطبية يقوم الطالب أو ولي الأمر باستلام التقرير الطبي من اللجنة والتوجه إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة لعمل اللازم.

 

- يتم إرسال الأعذار الطبية إلى مقر لجنة النظام والمراقبة عن طريق إدارة الامتحانات بالمنطقة

 

يذكر أن أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

الاعذار الطبية



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