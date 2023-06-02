ندوة توعية عن التربية السليمة بالأسرة والمجتمع داخل مركز شباب الزينية بحرى

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات ندوة توعية أسرية عن التربية السليمة داخل الأسرة والمجتمع، وذلك ضمن خطة أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الزينية بحري، والتي تنفذها إدارة تنمية الشباب بالمديرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وأدارت الندوة الدكتورة صفاء علي يوسف دكتورة بكلية الألسن بجامعة الأقصر، حيث تناولت عدة محاور أهمها تحلى الفرد بالأخلاق الحميدة والتي نادت بها الكتب السماوية، والتي هي أهم قواعد بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تتقدم الأمم، حيث تناولت مفهوم الأخلاق السليمة والتمسك بها، موضحةً مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة وأهمية دور الأسرة في تربية النشء وغرس القيم الأخلاقية في البناء لصلاح المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده حسن مديرة إدارة خدمات الشباب، ومحمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، ونيفين عبد المسيح منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، وفريق عمل مركز شباب الزينية بحري.

فيما نفذت إدارة تنمية الشباب- النادي الثقافي لقاء حواري إحتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، وبحضور أعضاء النادي الثقافي بمركز شباب القباحي الغربي، حيث أدار الحوار السيد عطيتو الذي أوضح الدور التاريخي لثورة 30 يونيو، وضرورة إدراك الأجيال لأهمية تلك الحقائق والأحداث التاريخية التي ساهمت في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، والكلاوتى محمد عمره مشرف النادي الثقافي، ورفيدة أحمد زيدان منسق النادي الثقافي.



