نائب إيطالى يثير الجدل بدردشة مع الذكاء الاصطناعى: مصدر خطر على الجميع

فاطمة شوقي

فاجأ السناتور الإيطالي ماركو لومباردو أعضاء مجلس الشيوخ بإلقاء خطاب مع الذكاء الاصطناعي GPT-4، وذلك من أجل اظهار أنه يتولي بعض المهام السياسية بسهولة، وإنه مصدر خطر علي عملهم السياسى.

وأوضح لومباردو أن مناصب أعضاء مجلس الشيوخ يمكن أن تكون في خطر إذا لم يلتزموا بعملهم، وفقا لصحيفة لاستامبا الإيطالية.

وكانت إيطاليا حظرت استخدام ChatGPT قبل بضعة أشهر في جلسة جديدة في البرلمان الإيطالي، فاجأ السناتور ماركو ومباردو الحاضرين بالإشارة في نهاية مشاركته إلى أن الخطاب الذي قدمه تم إنشاؤه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف فتح نقاش جاد حول الطريقة التي يمكن بها استخدام هذه التقنيات لأداء مهام مختلفة.

وفقًا لتقرير نشرته الصحيفة فقد استخدم السيناتور الإيطالي الذكاء الاصطناعي حتي يوضح مخاطره غلي العاملين في مجال السياسي، مشيرا إلي أن مناقشات الذكاء الاصطناعي لا تنطبق فقط علي معالجة العمليات التكنولوجية ولكن يمكن أن ترتبط باي موضوع حتي لو كان سياسيا

وأضاف أنه أراد أيضًا أن يُظهر لزملائه السياسيين أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يهدد وظائفهم أيضًا" ، لأنه من الضروري فقط معرفة كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بوعي لمعالجة بعض المشاكل. لهذا السبب، شدد على أنه، على الأقل في السياسة، من الضروري أن يتصرف المسؤولون من القلب بشأن الأدوار التي يلعبونها، لأنه إذا كان كل شيء يتلخص في مسألة التكاليف والإنتاجية، فيمكن استبدالها تمامًا بالذكاء الاصطناعي.