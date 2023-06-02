مواعيد تشغيل العيادات المسائية بمستشفى مطروح العام

أحمد الزغبي

بدأت مستشفى مطروح العام تشغيل العيادات الخارجية المتميزة وفقا لما أعلنه الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى ،فى إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمة طبية في تخصصات دقيقة ومتميزة ، تيسيرا على المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية ، اعتباراً من الأول من يونيو 2023 استمرار تفعيل العيادات الخارجية المسائية، تحت إشراف الدكتور صبرى شعبان مدير المستشفي :كالتالي : -

• عيادة الباطنة العامة استشاري يوميا

•عيادة الأطفال أخصائي

•عيادة المخ والأعصاب استشاري الإثنين والأربعاء

•عيادة الغيار يومياً

•عيادة الأسنان أخصائي طوال الأسبوع

•عيادة الأنف والأذن والحنجرة استشاري من السبت حتى الأربعاء

وكذلك عيادة جراحة الأوعية الدموية يومياً أخصائي

•عيادة الرمد الأحد والأربعاء أخصائي

•عيادة الجلدية السبت والاثنين والاربعاء أخصائي

•عيادة السمعيات الخميس استشاري

•عيادة نفسية وعصبية يومياً استشاري

•عيادة مسالك بولية استشاري ( أول 15 يوم من الشهر }

•المعمل اقتصادي

•الأشعة بجميع أنواعها سونار وعادية ومقطعية ورنين مغناطيسي اقتصادي ،علما بأن قيمة الكشف لعيادة الأخصائي 25 جنيها، وقيمة الكشف لعيادة الاستشاري 45 جنيها، وتكون مواعيد العيادة من 7 م حتي9 م ولحين انتهاء الحالات.