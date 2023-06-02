معاينة لتحديد خسائر شقة اشتعل بها حريق في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اندلع بها حريق، لتحديد الخسائر التي لحقت بمحتوياتها، وتبين تفحم جزء من أثاث الشقة، دون إصابات بين المقيمين بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، وأكد عدم اشتباهه في نشوب حريق جنائيا، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في العمرانية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال النار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.