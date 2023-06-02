مصرع طفلين غرقا فى حمام سباحة إحدى القرى السياحية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى طفلين أشقاء مصرعهما غرقاً داخل أحد حمامات السباحة بإحدى القرى السياحية بمنطقة خليج مكادى جنوب الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بنقل جثة الطفلين لمستشفى الغردقة العام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر ، تلقت بلاغ من شرطة السياحة يفيد مصرع طفلين غرقاً داخل حمام سباحة شقيقين داخل حمام السباحةً بأحدى القرى السياحية جنوب الغردقة.

وتبين أن الطفلين نجلا مدير إدارة الموارد البشرية بالقرية السياحية التى وقع بها الحادث، وأنهما من محافظة الغربية، وهما رضوى عبد الله 8 سنوات، وشقيقها محمد 6 سنوات، كانوا يقضيان اجازتهم مع والدته بالغردقة .