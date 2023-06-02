اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يلتقى المسئول عن رابطة الشركات السياحية فى صربيا

الجمعة، 02 يونيو 2023 10:57 م
محافظ جنوب سيناء يلتقى المسئول عن رابطة الشركات السياحية فى صربيا جانب من اللقاء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالمسئول عن رابطة الشركات السياحية فى صربيا، وشارك فى اللقاء الوفد المرافق له من رجال أعمال ومستثمرين، وذلك تحت شعار "أهمية فتح أسواق سياحية جديدة متنوعة للسوق السياحى المصرى"، وعلى هامش زيارته لدولة صربيا ولقائه بعدد من المسئولين هناك، تناول اللقاء طرح عدد من الأفكار لتسهيل حركة السياحة بين صربيا ومصر بشكل عام، والمدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن ذلك استثمارا للعلاقات المتميزة بين الجانبين على المستوى الرسمى والشعبى، وقد أثمرت تلك العلاقة المتميزة عن تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد إلى القاهرة مايو الماضى، لافتا أنه لابد من تكثيف تلك الروابط لإنعاش الحركة السياحية، وتفعيل برتوكولات التعاون بين الجانبين، وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ لرئيس الرابطة شعار مفتاح مدينة شرم الشيخ تقديرا لجهوده.

 


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