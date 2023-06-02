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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لصرف السلع المدعمة

الجمعة، 02 يونيو 2023 01:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لصرف السلع المدعمة وزارة التموين والتجارة الداخلية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة فى فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يونيو الجارى.
 
على جانب آخر، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يونيو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
وطرحت خلاله وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر يونيو الجارى.

التموين

زيادة الدعم

دعم التموين

زيادة دعم التموين

مخزون السلع التموينية

السلع التموينية المدعمة

اليوم السابع بلس



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