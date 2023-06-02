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غلق كلي لطريق الخدمة بمحور "شينزو آبى" المتجه لطريق السويس.. اعرف التحويلات

الجمعة، 02 يونيو 2023 02:32 م
غلق كلي لطريق الخدمة بمحور "شينزو آبى" المتجه لطريق السويس.. اعرف التحويلات تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة  الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال خاصة بصب أساسات عميقة خاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبى فى الطريق المتجه إلى طريق السويس بمنطقة مدينة نصر، الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور شينزو أبى المتجه لطريق السويس  فى الوصلة من فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين بمسافة 60 مترا حتى فيما بعد الكوبرى مباشرة، وتحويل الحركة المرورية من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى إلى الطريق الرئيسى المتجه إلى طريق السويس.
 
على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال لمدة 48 ساعة "ليلاً ونهاراً" بداية من الساعة 12,00 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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