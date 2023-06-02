وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - فى بيان صحفي مقتضب - أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انتشرت فى شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول عدد من الشبان إليه.