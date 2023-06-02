وذكرت الصحيفة تحت عنوان " السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرياء" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قال إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.