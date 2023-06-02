صاحب صورة "المانيكان" المثيرة للجدل: " اتأذيت كتير بسبب الصورة "

قال محمد نصر، صاحب صورة المانيكان المثيرة للجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إن الصورة التى تم التقاطها له تسببت فى أذى كبير له.

وأوضح محمد، 28 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن الصورة تم التقاطها له دون أن يدرى، وذلك يوم 27 مايو الماضى، أثناء عمله فى توصيل طلب عبارة عن مانيكان ملابس إلى منطقة المقطم فى محافظة القاهرة.

موضحًا أن الأجهزة الأمنية وتحرياتها أكدت براءته من اتهامات البعض له بأنه يحمل جثة، وأنه كان أثناء عمله يقوم بتوصيل مانيكان خاص بعرض الملابس. وأشار محمد، إلى أن كل ما يطلبه توضيح الأمر للناس وأن المنشور والصورة كانت لمانيكان ملابس وليست صورة لجثة حقيقية.