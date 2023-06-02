شقيقان كفيفان بالشرقية يفوزان بالمركز الأول والرابع بمسابقة شيخ الأزهر.. صور

الشرقية- فتحية الديب

كرم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، حيث فاز الطالب "محمد وائل أحمد غريب" بالمركز الأول فى المستوى الثانى بالمسابقة، عن حفظ القرآن كاملا، فيما فازت شقيقته الكبرى "إيمان" بالمركز الرابع فى المستوى الأول من المسابقة عن حفظ القرآن كاملا مع حسن التلاوة.

امتلك الشقيقان موهبة حب تلاوة القرآن منذ الصغر، رغم أنهما كفيفان منذ ولادتهما، ولكن الله أنعم عليهما بنعمة حفظ القرآن بأحكامه منذ سن صغيرة، وعندما اكتشف والدهما حبهما لتلاوة القران وصوتهما الجميل قرر أن يواصلان مشوارهما مع تلاوة القرآن وتجويده بالأحكام.



قالت إيمان وائل أحمد غريب، الطالبة بالصف الثالث الثانوى بمعهد فتيات ديرب نجم، أنها ولدت فاقدة للبصر، وبدأت حفظ القرآن فى السادسة من عمرها وأتمت حفظه كاملا فى عامين، ودرست التجويد والأحكام بالقراءات العشرة الصغرى وحصلت على الإجازة فى الثانية عشر من عمرها، وحاليا تدرس القراءات الكبرى مع الشيخ ناصر رجب.



وتابع شقيقها «محمد» 12 عاما الطالب بالصف السادس بمعهد منشأة صهبرة الأزهرى، أنه بدأ حفظ القرآن فى السادسة من عمره، وأتم الحفظ فى الثامنة ودرس التجويد، وشارك فى العديد من المساابقات، وحصل على المركز الأول على مستوى المركز فى مسابقة القرآن الكريم، ويحب يستمع إلى الشيخ محمد الليثى.



وشارك الشقيقان فى العديد من المسابقات على مستوى الازهر والأوقاف داخل محافظتهما الشرقية، وحصد أكثر من مرة المراكز الأولى فى حفظ القرآن، حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية 10 مرات فى الحفظ والصوت الحسن، وشاركت فى مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم، وحصلت فيها على المركز الرابع عالمى، وحصلت العام الماضي على العام الأول عالميا بمسابقة الرسالة، وكانت أخر مسابقة شارك فيهما هى مسابقة شيخ الأزهر التى حصدا فيها المركز الأول والرابع على مستوى الجمهورية.

وتحرص " إيمان" على المحافظة على الورد اليومى أكثر من 3 أجزاء يوميا، فضلا تنظيم أوقات مذاكرة دروسها فى المرحلة النهائية من الثانوية العامة، لافتة أنها تحب الاستماع إلى عمالة دولة التلاوة المصرية أمثال الشيخ عبد الباسط والشيخ محمد رفعت، من دولة التلاوة القديمة، وفى دولة التلاوة الحديثة تحب الاستماع إلى المشايخ محمود الخشت والدكتور احمد نعينع والشيخ الطاروطى، الذى تعتبره وشقيقها «محمد» مثلهما الأعلى فى التلاوة

جديرٌ بالذِّكر أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع النشء والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.



تكريم الطالب محمد



تكريم إيمان



شيخ الأزهر خلال تكريم إيمان



شيخ الأزهر خلال تكريم الطالب محمد وائل أحمد غريب



كشوف الفائزين (1)



كشوف الفائزين (2)



محمد وإيمان



