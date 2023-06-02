وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ381 قذيفة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات ومقاتلة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.

وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

ولفت إلى أنه تم إجلاء 94 شخصا من الأراضي التي تم تحريرها من القوات الروسية.