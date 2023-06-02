ختام عرض "سكة سفر" لفرقة قصر ثقافة الرديسية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهد مسرح قصر ثقافة الرديسية بمحافظة أسوان، ختام ليالي العرض المسرحي "سكة سفر"، للفرقة المسرحية بالقصر.

تدور أحداث العرض حول الشاعر الذى يروى قصة "ياسين" الذى شب واخضر عوده فى الطين، ويحب بهيه ثم يترك البلد وتبحث عنه أمه وبهيه تنتظر عودته، وتكثر الأقاويل عنه، ويقام مزاد لمن يتزوج بهيه وكيفية القضاء على ياسين، وتقتله الأم ولكنه يعيش ليروى ما عاشه فى أيام الغربة، ويدعو للتمسك بالأرض وأن بالحب والعمل والأمل لا يوجد مستحيل.

والمسرحية تأليف وإخراج عبد الله عطية، ديكور عبد اللطيف الأفنان، موسيقى وألحان عبد البارى عبد العزيز، تصميم استعراضات أحمد أبو السعود، بطولة هانى جمال، مريم عبد السيد، عاطف جرجس، فاطمة فتحى، حسن بدير، طارق كامل، كرم الهوارى، أحمد عبد الجواد، عمرو صادق، محمد خيرى، سيدة مجدى، محمد كشرى، منار ركابى، رحمة ناجى، ندى محمود، ملك خالد، آيه محمد، حسين أحمد، أحمد حامد، إيمان حسينى، إبراهيم محمد.

وجاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسى، وليد فتحى من إدارة المسرح.

يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، استمرارا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.