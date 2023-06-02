حبس متهم بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالقطامية

كتب أحمد حسنى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الترويج للعقاقير الطبية المخدرة في منطقة القطامية.

وتوصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء، رصد أحد الأشخاص يقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد إقامته وضبطه، وتبين أنه ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة )، وبحوزته ( عدد 500 قرص "ترامادول" المخدر - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى )، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية للترويج والتنقل.