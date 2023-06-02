جامعة قناة السويس في المركز الخامس على 37 جامعة مصرية بتصنيف تايمز العالمى

شريف الديب - صبرى غانم

تم إدراج جامعة قناة السويس بترتيب الخامس على 37 جامعة مصرية للعام الخامس على التوالي في تصنيف تايمز العالمى الخاص بتأثير الاستدامة ، كما أعلنت جامعة المنصورة تقدمها 100 مركز دولي في تصنيف التايمز البريطاني بالتأثير.

من جانبه، قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن إدراج جامعة قناة السويس للعام الخامس على التوالي في تصنيف تأثير الاستدامة يعد إنجازا كبيرا ويميز الجامعة كرائد عالمي ، وأعلن رئيس الجامعة أن مؤسسة التايمز للتعليم العالي أصدرت نتيجة تصنيف تأثير الاستدامة للعام 2023 والتي شملت 1625 جامعة على مستوى العالم تنتمي لـ 112 دولة. وصنفت جامعة قناة السويس ضمن أفضل 600 جامعة عالميا فى تحقيق مجمل أهداف التنمية المستدامة، وبترتيب الخامس على 37 جامعة مصرية.





كما قدم الدكتور ناصر مندور الشكر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة قناة السويس، لجهودهم البحثية والأكاديمية التى تحفظ للجامعة مكانتها ضمن الجامعات العالمية . و من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تميز جامعة قناة السويس فى هذا المجال جاء نتيجة لحرص إدارة الجامعة على إتباع رؤية مصر 2030 فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، من خلال تطبيق الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة الداعمة لاهداف التنمية والظهور العالمى للجامعة . موضحا مدى التزام الجامعة ليس فقط بدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التدريس و البحث و نقل المعرفة ولكن أيضا لتجسيد الأهداف فى الممارسات و السياسات و الإجراءات الداخلية للمؤسسة، كذلك تقديم أدلة يمكن التحقق منها على أنشطتها.

بينما أشار الدكتور سامح سعد - مدير مكتب التعاون الدولى - أن جامعة قناة السويس قد حققت ترتيبا دولياً فى كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لهذا العام، موضحا أن تميز الجامعة عالمياً لدورها البحثي والتعليمي والمجتمعي الذي ساهم فى تحقيق كافة الاهداف السبعة عشر.

وقد أشارت الدكتورة الهام على الخواص رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولى أن الجامعة تميزت وكانت من أفضل 200 جامعة عالمية في عدة أهداف، منها مجال القضاء على الجوع SDG2 )) الأولى مكرر مصريا و مجال الطاقة النظيفة SDG7 الخامس مصريا و مجال حفظ البيئة البحرية SDG14 الأولى مكرر مصريا كما تميزت الجامعة وكانت من أفضل 300 جامعة عالميا فى مجال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع SDG8 الثالثة مصريا ومجال صون الحياة البرية SDG15 الثانية مكرر مصريا.

كما أعلنت جامعة المنصورة، الجمعة، تقدم الجامعة 100 مركزًا دوليًا طبقا لتصنيف التايمز البريطاني بالتأثير لعام 2023(Time Higher Education Impact )لتكون في الفئة من 301 الي 400 مقارنه بالعام الماضي 2022 وذلك وفقا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .وأوضح بيان صادر عن الجامعة، أن جامعة المنصورة المشاركة في جميع أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها سبعة عشر هدفا ( (SDGsوكان للجامعة ترتيبا دوليا مرموقا في جميع الأهداف على النحو التالي: المرتبة 40 عالميا في تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والمرتبة 76 عالميا في تحقيق الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمرتبة 101-200 عالميا في تحقيق كلا من الهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة والهدف الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء والهدف الخامس عشر وهو الحياة في البر.

وتشارك الجامعة في المرتبة 201-300 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع والهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي والهدف السادس عشر وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وكذلك تحتل الجامعة المرتبة 301-400 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مُستدامة والهدف الثاني عشر وهوالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والمرتبة 401-600 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الأول وهو القضاء على الفقر والهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية والهدف الخامس وهو والمساواة بين الجنسين والهدف الثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والمرتبة 601-800 في تحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد. يذكر أن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة يعُد أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.