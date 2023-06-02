اليوم السابع
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خلال فعاليات المؤتمر الثالث للجامعات العربية والروسية..

جامعة المنصورة الجديدة توقع اتفاقيات مع "الشارقة وبلجراد وموسكو الاتحادية"..صور

الجمعة، 02 يونيو 2023 09:54 م
جامعة المنصورة الجديدة توقع اتفاقيات مع "الشارقة وبلجراد وموسكو الاتحادية"..صور جانب من اللقاء
الدقهلية - محمد الحبشى

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شارك الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية، والذى يُقام بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلى الجامعات الروسية والعربية.
 
وقع رئيس جامعة المنصورة الجديدة، العديد من اتفاقيات التعاون المُشترك والتبادل العلمي بين جامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وجامعة موسكو الاتحادية، وجامعة بلجراد بصربيا، وذلك لحين الانتهاء من الموافقات النهائية على هذه الاتفاقيات.
 
أوضح الدكتور الخولي، أن هذا الحدث العلمي الكبير والذي يُعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مستوى رؤساء أعرق 200 جامعة من دول الوطن العربي ودولة روسيا الاتحادية؛ لبحث أطر التعاون ووضع الاستراتيجيات التي تشمل البحث العلمي المُشترك في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي وطرح برامج أكاديمية مُشتركة، مؤكدًا أهمية المؤتمر الذي يشهد مشاركة كبيرة لرؤساء أكثر من 60 جامعة من كُبرى الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 150 من رؤساء ومُمثلين عن الجامعات العربية تنتمي إلى 21 دولة عربية.
 
شملت محاور المؤتمر رسم استراتيجيات تبادل التجارب والخبرات والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية والروسية في مجالات التدريب والأنشطة والبرامج الرياضية، ومناقشة البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات المشاركة ورسم آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية المشتركة، إلى جانب الاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية، والعمل على مواكبة التحول الرقمي في التعليم العالي في ظل التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة.
 
حضر فعاليات افتتاح المؤتمر، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بالإمارات، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الجهات الحكومية ورؤساء الجامعات والمعاهد العربية والروسية وعدد من الأكاديميين والطلاب. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تعزيز أوجه التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي.
 
تبادل علمي بين جامعه المنصورة وجامعات مختلفه
تبادل علمى 

توقيع بروتوكول تبادل علمي بين جامعه المنصوره وجامعات دوليه مختلفه
توقيع بروتوكول تبادل علمي بين جامعة المنصورة وجامعات دولية

توقيع بروتوكولات تعاون
توقيع بروتوكولات تعاون

حضور رئيس جامعة المنصورة الجديدة للموتمر العلمي الثالث للجامعات العربية والروسية
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك بالموتمر العلمي الثالث للجامعات العربية والروسية

رئيس جامعه المنصورة الجديدة اثناء حضور الموتمر الثالث للجامعات العربيه والروسيه
رئيس جامعه المنصورة الجديدة يشارك بالموتمر الثالث للجامعات العربية والروسية

 


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