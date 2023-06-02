توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

كتبت أسماء أمين

يعمل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة " على تحسن معيشة المواطنين فى الريف من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات.

وعن مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" خلال العام المالى 2024/23، حيث يبلغ حجم الاستثمارات خلال الخطة 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات منها إنشاء، 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحى، 1441 محطة رفع صرف صحى، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبرى رى، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزى، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ومن المستهدف توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسى، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.

وتستهدف الخطة تستهدف أيضا إنشاء 332 مجمعا حكوميا، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصلا، صيانة 1303 مدارس، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعى لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوقا، 97 موقفا، 231 نقطة شرطة.