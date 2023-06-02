اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 04:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

الجمعة، 02 يونيو 2023 04:00 ص
توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة" ارشيفية ــ محطات كهرباء
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعمل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة " على تحسن معيشة المواطنين فى الريف من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات.
 
وعن مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" خلال العام المالى 2024/23، حيث يبلغ حجم الاستثمارات خلال الخطة 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات منها إنشاء، 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحى، 1441 محطة رفع صرف صحى، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبرى رى، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزى، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ومن المستهدف توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسى، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.
 
 
وتستهدف الخطة تستهدف أيضا إنشاء 332 مجمعا حكوميا، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصلا، صيانة 1303 مدارس، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعى لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوقا، 97 موقفا، 231 نقطة شرطة.
 
 
 
 

حياة كريمة

الريف المصري

مشروعات حياة كريمة

الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

تطوير 135 مستشفى رعاية علاجية وأمانة صحة نفسية ومراكز طبية خلال 23/2024

الأربعاء، 31 مايو 2023 01:00 ص

تجهيز 15 ألف فصل وصيانة 1303 مدارس خلال المرحلة الأولى من حياة كريمة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 08:00 م

وزيرة التخطيط: 330 مركزا للخدمات الزراعية خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

الثلاثاء، 30 مايو 2023 04:19 م

وزيرة التخطيط: 1199 مشروعًا في قطاع التعليم خلال خطة 23/2024

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:59 م

التخطيط: 150 مليار جنيه حجم استثمارات مشروعات حياة كريمة خلال خطة 23/2024

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:54 م

وزيرة التخطيط خطة 2023/2024 تستهدف زيادة تغطية الصرف الصحى بالقرى إلى 90%

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة