اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 08:58 م
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تجهيز 15 ألف فصل وصيانة 1303 مدارس خلال المرحلة الأولى من حياة كريمة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 08:00 م
تجهيز 15 ألف فصل وصيانة 1303 مدارس خلال المرحلة الأولى من حياة كريمة مدارس حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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تعمل الدولة المصرية التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث اكدت خطة العام المالى الجديد 23/2024، أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية
 
وحول مُستهدفات قطاع التعليم قبل الجامعي في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف  في 2024/23، استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز المدارس بإنشاء وتطوير وتجهيز حوالي 15330 فصل، وصيانة 1303 مدرسة.
 
وحول الـملامح الأساسية لـمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23  لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف  خفض كثافة الفصول، رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس، تطوير التعليم والتدريب المهني، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي بحوالي 39 مدرسة و823 فصل، مضيفه أن الخطة تستهدف توجيه الاستثمارات لخفض كثافة الفصول في المحافظات التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافة.
 
 

حياة كريمة

التعليم

خطة العام المالى الجديد

مشروعات التعليم



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