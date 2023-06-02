تفاصيل تجهيزات شمال سيناء لماراثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

شمال سيناء - محمد حسين

استعدت شمال سيناء لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بكافة لجان الامتحانات بمراكز العريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل.

وقال أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن المحافظة ستتابع تذليل كافة العقبات وتوفير الخدمات بكل لجنة من خلال رؤساء المدن كلا فى نطاقه، لافتا أنه تم رفع كفاءة المدارس التى تضم لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطى لتشغيله فى حالة انقطاع التيار الكهربى بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمنطقة الازهرية وشركة توزيع الكهرباء ومجالس المدن.

وأضاف أنه ستقوم شركة المياه بملأ الخزانات الخاصة بالمدارس والمعاهد الأزهرية التى بها لجان امتحانية بالمياه قبل بدء الامتحانات بـ 48 ساعة، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانية وتمركز سيارة إسعاف بمحيط كل لجنة، وتشغيل خطوط الهواتف الأرضية بكل مدرسة.

وأشار أنه تم تشكيل غرفتى عمليات فى ديوان عام المحافظة والتربية والتعليم خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة، ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات التأمينية والوقائية.

وأوضح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، لافتا إلى أن الامتحانات ورقية بنظام البابل شيت، وأن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3824 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 15 لجنة بواقع: 7 لجان بالعريش، 3 لجان بالشيخ زويد،، 5 لجان ببئر العبد، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع التموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات والتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء لتأمين اللجان.

واشار أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اعتبارا من يوم 12 يونيو المقبل ولمدة يومين بالنسبة للمواد التى لا تضاف إلى المجموع، على أن تستأنف من يوم 18 يونيو المقبل لاستكمال الامتحانات للمواد الأساسية حتى يوم 13 يوليو المقبل يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك.

و أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أن هناك عدد 7 لجان للامتحانات موزعة بواقع لجنتين بالعريش ولجنة ببئر العبد ولجنة بالشيخ زويد ولجنة برابعة ولجنة بأم شيحان ولجنة بالجفجافة بوسط سيناء، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، مشيرا إلى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الاجابة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، لافتا إلى بدء الامتحانات اعتبارا من 3 يونيو ، وتستمر حتى 12 يوليو القادم.