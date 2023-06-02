تعرف على المرشحين لمنصب عميد كليتى التمريض والنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء المبدئية للمرشحين المتقدمين لمنصب عميد كليه النانوتكنولوجي، حيث تقدم للترشح الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف والدكتور هشام إمام محمود حسنين.

وأعلنت جامعة القاهرة عن المتقدمين للترشح على منصب عميد كلية التمريض حيث تقدم كلا من الدكتورة فاطمة أحمد عابد على والدكتورة حنان فهمى أحمد عزام .

وكانت أغلقت جامعة القاهرة باب الترشح لمنصب عميد كلية التمريض والنانو تكنولوجى أمس الخميس وتم إعلان القوائم المبدئية بأسماء المرشحين على أن يتم فتح باب التقدم بالطعون الأسبوع الجارى.

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد الكلية أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكليةالتقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.

وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.