اليوم السابع
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الجمعة، 02 يونيو 2023 12:09 ص
أكرم القصاص
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تعرف على أماكن وجود سيارات الخدمة المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية فى يونيو

الجمعة، 02 يونيو 2023 12:00 ص
تعرف على أماكن وجود سيارات الخدمة المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية فى يونيو سيارات الخدمة المتنقلة لشركة المياه بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقله فى الأحياء و ذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.
 
وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ،عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، بداية من  يوم 1/6/2023 الى 15/6/2023، للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن أو السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.
 
و تمركز السيارات من يوم 1 يونيو الى 15يونيو هو: 
* سيارة شرق :
رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر 
من 9 صباحا ل 8 مساء
* سيارة وسط :
 أمام فندق أمون - المنشية 
 من  9 صباحا الى 2 ظهرا
 بشاير الخير(٣) القباري امام مسجد الشهيد إلهامي 
 من   2.30 ظهرا الى 8 مساء
* سيارة غرب:
 مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان
  من 10 صباحا ل 3.1/2 عصرا 
 أمام فرع شركة المياه بالبيطاش 
  من 4 عصرا ل 9 مساء
*  يوم الجمعه من 2 ظهرا  الى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات
للتواصل سيارة شرق 01275918005
للتواصل سيارة وسط 01275918001
للتواصل سيارة غرب  01275918003
 
و تقوم سيارات الخدمة بتقديم الخدمات، وهى تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى ،شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ،  الاستعلام عن الفواتير ، سداد الفواتير، كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه ، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.
 
 
 

الاسكندرية

سيارات خدمة المتنقلة

مياه الشرب

شركة مياه الاسكندرية



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