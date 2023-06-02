تعرف على أماكن وجود سيارات الخدمة المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية فى يونيو

أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقله فى الأحياء و ذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ،عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، بداية من يوم 1/6/2023 الى 15/6/2023، للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن أو السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.
و تمركز السيارات من يوم 1 يونيو الى 15يونيو هو:
* سيارة شرق :
رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر
من 9 صباحا ل 8 مساء
* سيارة وسط :
أمام فندق أمون - المنشية
من 9 صباحا الى 2 ظهرا
بشاير الخير(٣) القباري امام مسجد الشهيد إلهامي
من 2.30 ظهرا الى 8 مساء
* سيارة غرب:
مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان
من 10 صباحا ل 3.1/2 عصرا
أمام فرع شركة المياه بالبيطاش
من 4 عصرا ل 9 مساء
* يوم الجمعه من 2 ظهرا الى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات
للتواصل سيارة شرق 01275918005
للتواصل سيارة وسط 01275918001
للتواصل سيارة غرب 01275918003
و تقوم سيارات الخدمة بتقديم الخدمات، وهى تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى ،شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ، الاستعلام عن الفواتير ، سداد الفواتير، كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه ، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.
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