تعرف على أماكن وجود سيارات الخدمة المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية فى يونيو

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقله فى الأحياء و ذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ،عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، بداية من يوم 1/6/2023 الى 15/6/2023، للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن أو السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

و تمركز السيارات من يوم 1 يونيو الى 15يونيو هو:

* سيارة شرق :

رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر

من 9 صباحا ل 8 مساء

* سيارة وسط :

أمام فندق أمون - المنشية

من 9 صباحا الى 2 ظهرا

بشاير الخير(٣) القباري امام مسجد الشهيد إلهامي

من 2.30 ظهرا الى 8 مساء

* سيارة غرب:

مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان

من 10 صباحا ل 3.1/2 عصرا

أمام فرع شركة المياه بالبيطاش

من 4 عصرا ل 9 مساء

* يوم الجمعه من 2 ظهرا الى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

و تقوم سيارات الخدمة بتقديم الخدمات، وهى تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى ،شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ، الاستعلام عن الفواتير ، سداد الفواتير، كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه ، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.