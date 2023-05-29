"مياه الإسكندرية" تعتمد نتيجة المدرسة الثانوية الفنية بنسبة نجاح 95%

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اعتماد نتيجة الصفين الأول والثانى للمدرسة الفنية الثانوية الصناعية للمياه، بنسبة نجاح 95% للصف الأول، و 100% للصف الثانى.

وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية دكتور عربي أبوزيد، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية نادية فتحي، ومشرف المدارس بالشركة القابضة العميد خالد المهدي، ورئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية المهندس جويدة علي سليمان.

وقال رئيس شركة المياه، إن هذا النجاح جاء بسبب الدعم المستمر لكل القيادات المشاركة، سواءً من مديرية التربية والتعليم أو شركة مياه الشرب بالإسكندرية وبفضل الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة، لتذليل العقبات أمام جميع العاملين بالمدرسة الثانوية، وذلك للنهوض بالقطاع التعليمي الصناعي منه والخدمي علي حد سواء.

وأشاد المهندس أحمد جابر علي ضرورة الإلتزام بقواعد الإنضباط المدرسي والحفاظ عليها لتأهيل أجيال جديدة ونشىء متميز وصولاً بهم إلي أعلي درجات الجودة التعليمية في ظل الإمكانيات المتاحة واستراتيجيات التعلم الحديث والمعاصر.