تعرف على أسباب القلق عند الأطفال والمراهقين

كتب – حسام الشقويرى

غالبًا ما يكون القلق جزءًا طبيعيًا من الطفولة والمراهقة ، ولكن هناك فرق بين القلق اليومي والقلق المزمن. من خلال فهم الفروق ، يمكنك مساعدة طفلك على إدارة أعراضه بفعالية، وكآباء ، نرغب دائمًا في الأفضل لأطفالنا. نريدهم أن يكونوا أصحاء وسعداء ومرنة عند مواجهة تحديات الحياة. غالبًا ما يكون قول هذا أسهل من فعله مع المتطلبات اليومية ومسؤوليات الأبوة والأمومة. والقلق هو مشكلة شائعة لدى الأطفال والمراهقين والمراهقين ، وغالبًا ما يتم اختبارهم في مراحل مختلفة من التطور. وفقا لما نشره موقع webmd.

وزادت جائحة كوفيد -19 من القلق لدى الأطفال والمراهقين ، مع اضطرابات في روتينهم المعتاد في المدرسة والحياة الأسرية والعلاقات مع أقرانهم. وليس من السهل دائمًا التعرف على الفرق بين المخاوف العادية واضطرابات القلق لدى الأطفال والمراهقين ، خاصة في هذه الأوقات العصيبة. على سبيل المثال ، غالبًا ما يقلق الشباب بشأن واجباتهم المدرسية أو إجراء الامتحانات ، ولكن هذا عادة ما يكون مؤقتًا بمجرد مرور الضغوط المباشرة. ومع ذلك ، إذا أصبح القلق ثابتًا ويتعارض مع الأداء اليومي للطفل ، فيمكن أن يؤثر سلبًا على نوعية حياتهم بشكل عام.

وفي حين أن التعامل مع قلق طفلك يمكن أن يكون موقفًا صعبًا بالنسبة لك كوالد ، فإن الخبر السار هو أن القلق حالة يمكن علاجها بشكل كبير. هناك أيضًا الكثير الذي يمكنك القيام به لمساعدة طفلك. بدلاً من افتراض أن طفلك سيتغلب على قلقه ، فمن الأفضل أن تبدأ في اتخاذ خطوات في أقرب وقت ممكن لمساعدة طفلك على التعامل مع أعراضه واستعادة السيطرة على كيفية رؤيته للعالم من حوله.

أسباب القلق عند الأطفال

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطفال قلقين. من المرجح أن تكون اضطرابات القلق ناجمة عن مجموعة من العوامل البيئية والبيولوجية. يميل القلق إلى الانتشار في العائلات ، وهو أكثر شيوعًا عند الفتيات منه عند الفتيان.

وقد يعاني الأطفال والمراهقون من أكثر من نوع واحد من القلق في نفس الوقت. الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا للقلق عند الأطفال هي قلق الانفصال والقلق الاجتماعي والقلق العام، وغالبًا ما ينجم ظهور اضطراب القلق عن أحداث مرهقة ، مثل التغيرات المفاجئة في حياتهم ، أو الصعوبات في المدرسة ، أو تحمل مسؤوليات إضافية تتجاوز مستوى النضج ، أو التوتر من المواقف الأسرية ، أو التجارب المؤلمة ، بما في ذلك التعرض للتنمر أو أشكال أخرى من الإساءة.

يمكن أن يكون للطريقة التي تستجيب بها لأفكار وسلوكيات طفلك تأثير كبير على قدرته على التأقلم.

تحدث إلى طفلك عن مخاوفه

ابدأ محادثة مع طفلك من خلال مطالبتهم بالتعبير عن مشاعرهم بشأن مخاوفهم. إن مجرد إخبار الطفل بعدم القلق أو التوقف عن التفكير في مشاكله ليس داعمًا أو مصدقًا. من الأفضل طمأنة طفلك أنه لا بأس أن يشعر بالخوف ، والتأكيد على أنك ستكون موجودًا لمساعدته في كل خطوة على الطريق.

إذا كان طفلك يجد صعوبة في شرح ما يشعر به ، فاطلب منه إيصال ذلك في شكل قصة. من خلال الخروج من نفسه ، قد يشعر طفلك براحة أكبر وقدرة أفضل على وصف مشاعره وعواطفه.

أظهر الاهتمام والتفهم

يمكن أن يكون التعبير عن التشجيع والرحمة ، جنبًا إلى جنب مع نهج تعاوني لإيجاد حلول عملية ، أداة قوية. تشير الأبحاث إلى أن التعاطف الأمومي له تأثير كبير على تخفيف الضيق عند الأطفال.

دع طفلك يعرف أن القلق ليس شيئًا يخجل منه وأنك موجود لمساعدته على فهم ما يجعله قلقًا وإيجاد طرق للتعامل معه. نهج العمل الجماعي هذا هو رابط مشترك بينك وبين طفلك ، بينما يعزز أيضًا قدرة طفلك على تحمل قلقه.

كن داعمًا ولكن لا تتحكم

المفتاح هو مساعدة طفلك على إدارة قلقه مع عدم المبالغة في الحماية في محاولة للقضاء عليه. من خلال الاستماع بانتباه والتعبير عن التعاطف ، فأنت تقدم بالفعل قدرًا كبيرًا من الدعم.

بناء مهارات طفلك في التكيف

بدلاً من تجنب مسببات القلق لدى طفلك ، يمكنك مساعدتهم على تطوير استراتيجيات فعالة للتأقلم. إن إعطاء ملاحظات إيجابية متكررة سيشجع طفلك على الشعور بمزيد من القدرة والثقة بالنفس. ضع أهدافًا صغيرة واقعية وقابلة للتحقيق. في كل مرة يتم الوصول إلى هدف ما ، يمكنك أن تقول "أنا فخور جدًا بالطريقة التي تعاملت بها مع الموقف وتغلبت على قلقك."