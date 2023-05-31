عميد حقوق عين شمس: لجنة خاصة للمتأخرين عن موعد الامتحان بعد توقيع إقرار

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات نهاية العام الدراسى منتظمة فى أسبوعها الثانى لمختلف الفرق الدراسية للشعب الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأضاف عميد كلية الحقوق ب جامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الكلية اتخذت كافة التجهيزات والتدابير الخاصة باللجان، لافتا إلى أنه يؤدى حوالى ما يقرب من 30 ألف طالب فى مرحلة الليسانس والدراسات العليا 5 آلاف طالب.

وأشار إلى أنه تم تجهيز لجان الامتحانات من تعقيم وتهيئة بالكامل وتجهيز المركز الطبى بالكلية تحسبا لأى حالات طارئة قد تحدث خلال اللجان، موضحا أن هناك تعليمات للطلاب منها الحضور قبل موعد الامتحان.

وأكد أن هذا العام انتهجت الكلية أسلوب خاص فيما يتعلق بأهمية التزام الطلاب موعد الامتحان وعدم التأخير، مؤكدا أنه حال تأخر الطالب عن موعد الامتحان يخضع للجنة خاصة ويوقع على إقرار بعدم التأخير مرة أخرى، وذلك فى ضوء مكافحة الغش.

وتابع: "أكدنا على الطلاب الحضور بزى مناسب وعدم دخول اللجان بالموبايل، بعدما انتهجت الكلية تجربة بدأت من 4 سنوات تسليم الموبايل مع كارت الطالب والرقم القومى للمراقب كشرط لاستلام ورقة الامتحان، ومن ضمن تعليمات الامتحان هذا العام عدم الكتابة على ورقة الأسئلة، فضلا عن عدم وضع اى رمز أو دعاء أو أى شئ يدل عن شخصيته فى الورقه الامتحانية".

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد على فترتين و3 فترات يوميا، ومستمرة حتى 15 يونيو، ووفقا لخطة العام الدراسى، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.