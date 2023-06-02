اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 10:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي العلاقات بين الأعراق في روسيا

الجمعة، 02 يونيو 2023 09:41 م
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي العلاقات بين الأعراق في روسيا بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي قضايا العلاقات ما بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن القومي.

وقال الرئيس الروسي أثناء الاجتماع إن تلك القضايا بالنسبة لروسيا هامة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن 190 مجموعة عرقية تعيش في البلاد"، مشيرا إلى أن بعض الكارهين لبلاده يرغبون بتأجيج مشاعر الكراهية لزعزعة استقرار الوضع الداخلي.

وأضاف بوتين:" لن نسمح للمسيئين بزعزعة الوضع في البلاد"، لافتا إلى أن التعامل مع قضايا ضمان الأمن السياسي الداخلي لا بد أن يجري مع الأخذ بعين الاعتبار محاولات الكارهين لزعزعة الاستقرار، مشددا على ضرورة فعل كل شيء حتى لا يُسمح لهؤلاء بذلك تحت أي ظرف من الظروف.

 


بوتين

مجلس الأمن الروسي

الأعراق في روسيا

روسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة