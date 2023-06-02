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بوتين: روسيا بها 190 مجموعة عرقية ولن نسمح بأي زعزعة للاستقرار

الجمعة، 02 يونيو 2023 02:21 م
بوتين: روسيا بها 190 مجموعة عرقية ولن نسمح بأي زعزعة للاستقرار بوتين
أحمد علوى

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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، واقترح مناقشة قضايا العلاقات ما بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن.

وصرح بوتين اليوم الجمعة بأن تلك القضايا بالنسبة لروسيا "هامة للغاية"، مع الأخذ في الاعتبار أن 190 مجموعة عرقية تعيش في البلاد، فيما يرغب بعض الكارهين بتأجيج مشاعر الكراهية لزعزعة استقرار الوضع في روسيا.

وتابع بوتين: "لن نسمح للمسيئين بزعزعة الوضع في البلاد"، مؤكدا على أن التعامل مع قضايا ضمان الأمن السياسي الداخلي، لا بد أن يتم مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي "لا يزال يبذلها من يكرهنا ويكثفها من أجل زعزعة الوضع في الداخل، وعلينا أن نفعل كل شيء حتى لا نسمح لهم بذلك تحت أي ظرف من الظروف".

 

 


بوتين

روسيا

استقرار روسيا

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